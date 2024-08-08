Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» дал клубу совет по Каземиро

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр дал клубу совет по полузащитнику Каземиро. Ранее в прессе писали о том, что «красные дьяволы» хотят продать бразильца.

«Я думаю, у Каземиро ещё есть энергия и силы, чтобы показать, что он по-прежнему является ценным игроком команды. Возможно, не во всех играх, но в большей части важных игр он выступал на ожидаемом уровне. Я бы не спешил делать выводы о Каземиро. К тому же он важен и для раздевалки. Если «Манчестер Юнайтед» хочет вернуться к победам, такие футболисты нужны», - сказал Сильвестр TG Casino.

В субботу, 10 августа, «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии.