Субименди близок к переходу в топ-клуб АПЛ

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди близок к переходу в команду из Английской премьер-лиги. По информации от The Athletic, руководство «Реал Сосьедада» считает, что хавбек согласится на трансфер в «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что мерсисайдский клуб готов заплатить за полузащитника сумму компенсации в районе 60 миллионов евро. 25-летний Субименди ранее также был связан с такими командами, как каталонская «Барселона» и лондонский «Арсенал».

В последнем розыгрыше чемпионата Испании полузащитник отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Футболист провёл всю карьеру в составе «Реал Сосьедада».