«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Бёрнли»

«Манчестер Юнайтед» продолжает искать нового полузащитника. По информации от журналиста Sky Sports, команда Эрика тен Хага переключилась на Сандера Берге из «Бёрнли».

Как сообщает источник, «Манчестер Юнайтед» уже узнаёт об условиях потенциальной сделки. Берге нравится главному тренеру манкунианцев Эрику тен Хагу, который убеждён в том, что полузащита команды нуждается в усилении.

Ранее Берге выступал за «Шеффилд Юнайтед», а также был связан с переходом в различные топ-клубы из Английской премьер-лиги. 26-летний норвежец в прошлом сезоне отметился одним голом и двумя результативными передачами в чемпионате.