Зума близок к переходу в команду из ОАЭ

Центральный защитник лондонского «Вест Хэма» Курт Зума в ближайшее время покинет команду Хулена Лопетеги. Журналист Дэвид Орнштейн сообщает, что француз переедет в «Шабаб Аль-Ахли» из Объединённых Арабских Эмиратов.

По информации от источника, трансфер француза должен состояться на правах свободного агента, несмотря на то, что у Зума остаётся ещё год по контракту с «Вест Хэмом». Стороны готовы разорвать соглашение по обоюдному решению.

«Вест Хэм» решил сэкономить на зарплате Зума, поэтому руководство клуба и согласилось отпустить футболиста бесплатно. Напомним, Курт выступал за «молотобойцев» с лета 2021 года, когда перешёл из «Челси».