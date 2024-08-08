«Штутгарт» готовится объявить о трансфере Ундава

Немецкий «Штутгарт» готовится объявить о новом трансфере. Команда Себастьяна Хёнеса пополнит свои ряды нападающим Денизом Ундавом, который в прошлом сезоне выступал за «швабов» на правах аренды.

По информации от журналиста от Флориана Плеттенберга, «Штутгарт» объявит о трансфере Ундава уже сегодня. Клуб заплатит за нападающего в районе 27 миллионов евро, что сделает футболиста самым дорогим трансфером в истории «Штутгарта».

В прошлом сезоне Ундав отметился 18 голами и 9 результативными передачами в чемпионате Германии, за что получил вызов в национальную сборную на Евро-2024.