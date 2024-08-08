Всё идёт к тому, что Хулиан Альварес в скором времени сменит «Манчестер Сити» на «Атлетико». Ранее 24-летний аргентинец честно признался, что хочет получать больше времени в больших играх.

Теперь «Манчестер Сити» выходит на рынок, чтобы найти игрока в атакующую группу. Как сообщает TodoFichajes, «горожане» могут подписать Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас». Этот футболист способен действовать как в качестве атакующего полузащитника, так и в качестве вингера. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего Эзе в 55 миллионов евро.

Отметим, что Эберечи Эзе этим летом выступил за сборную Англии на чемпионате Европы.