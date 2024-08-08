Артета устроил ограбление для игроков «Арсенала» - раскрыты подробности

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета использует нетрадиционные методы в работе с командой. Как стало известно The Athletic, однажды Артета пригласил на командный ужин воров-карманников. После приёма пищи тренер попросил футболистов проверить свои карманы. Выяснилось, что у многих пропали ценные вещи. Таким образом Артета преподал команде урок, желая научить игроков сохранять бдительность в любое время.

В прошлом чемпионате Англии «Арсенал» финишировал на второй позиции. От «Манчестер Сити» команда Микеля Артеты отстала на два зачётных балла.

Первый матч сезона 2024/2025 «Арсенал» проведёт 17 августа – против «Вулверхэмптона».