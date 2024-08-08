Заха может вернуться в «Кристал Пэлас» на правах аренды

Нападающий «Галатасарая» Уилфрид Заха в ближайшее время может вернуться в Английскую премьер-лигу. По информации от журналиста Сэма Уоллеса, в возвращении ивуарийца заинтересован «Кристал Пэлас».

Как сообщает источник, «орлы» могут взять футболиста в аренду с правом выкупа. Заха не горит желанием оставаться в Турции и хотел бы вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал за «Кристал Пэлас» на протяжение долгого времени.

Заха успел провести в «Галатасарае» всего один сезон, в котором отметился девятью забитыми голами и тремя результативными передачами в чемпионате Турции.