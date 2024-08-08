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Гимараэс: «Никогда не говорил, что хочу покинуть «Ньюкасл»

08 Августа 2024 • 12:28 Комментировать

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс дал понять, что никогда не заявлял о желании покинуть свою команду. Напомним, в последние месяцы ходили слухи о том, что бразилец хочет перейти в клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов в новом сезоне.

«Я очень счастлив в «Ньюкасле» и никогда не говорил, что хочу покинуть клуб. Я всегда говорил, что хочу вписать своё имя в историю команды. Хочу выложиться на максимум ради клуба и болельщиков», – цитирует полузащитника журналист Фабрицио Романо.

В контракте Гимараэса прописана сумма отступных в районе 130 миллионов евро. Полузащитника связывали с трансфером в «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Бруно Гимараэс
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