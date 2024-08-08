Ортега: «Хочу быть первым номером в «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега выразил желание стать первым номером команды Хосепа Гвардиолы. Напомним, основным вратарём «горожан» с 2017 года является бразилец Эдерсон.

«Мне приятно, когда обо мне говорят хорошие вещи в прессе. Я просто хочу быть первым номером в «Манчестер Сити», вот и всё», – цитирует немецкого голкипера журналист Джо Брей.

Основной голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон мог покинуть команду этим летом ради трансфера в Саудовскую Аравию. Переход бразильца в конечном итоге сорвался, поэтому в новом сезоне Ортеге вновь предстоит составить конкуренцию Эдерсону.