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Тен Хаг: «Ван Нистелрой должен помочь нападающим «Манчестер Юнайтед»

08 Августа 2024 • 11:36 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от работы Руда ван Нистелроя, который недавно был назначен на «Олд Траффорд» на должность ассистента наставника.

«Ван Нистелрой должен помочь всей команде, но особенно нападающим «Манчестер Юнайтед». В своё время Руд был невероятным форвардом», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Ранее 48-летний ван Нистелрой работал главным тренером ПСВ Эйндховен и выигрывал с командой Кубок Нидерландов. Во время игровой карьеры Руд забил 150 голов в футболке «Манчестер Юнайтед», а в сезоне-2002/03 стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги.

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Манчестер Юнайтед Руд Ван Нистелрой Эрик тен Хаг ещё теги
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