«Тоттенхэм» хочет приобрести нападающего сборной Англии

Лондонский «Тоттенхэм» продолжает поиски нового нападающего. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, покупка форварда является приоритетом для «шпор» на оставшиеся дни трансферного окна.

Источник сообщает, что после долгих переговоров по трансферу Доминика Соланке из «Борнмута», «Тоттенхэм» переключился на Айвена Тони из «Брентфорда», который на последнем Евро-2024 отметился одной результативной передачей в составе сборной Англии.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» будет готов отпустить 28-летнего Тони за сумму в районе 30-40 миллионов евро. Айвен пропустил первую половину прошлого сезона из-за дисквалификации.