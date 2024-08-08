Тен Хаг: «Уверен, Йоро вернётся как можно скорее, чтобы помочь команде выиграть трофеи»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о своих ожиданиях от игры центрального защитника Лени Йоро. Напомним, 18-летний футболист недавно получил травму, из-за которой пропустит в районе трёх месяцев.

«Огонь уже горит. Как я говорил ранее, для своего возраста Лени уже очень зрелый и уравновешенный. Он не отвлекается, он знает, чего хочет и в каком направлении хочет двигаться. Я уверен, что Йоро вернётся как можно скорее, чтобы помочь команде выиграть трофеи», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Йоро этим летом хотел перейти в мадридский «Реал», но «Манчестер Юнайтед» сумел переманить француза в свои ряды.