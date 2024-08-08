«Брайтон» сделал новое предложение по Кадиоглу

«Брайтон» сделал новое предложение по трансферу левого защитника «Фенербахче» Ферди Кадиоглу. По информации от журналиста Ягиза Сабучуоглу, «чайки» предлагают за турецкого фуллбека 35 миллионов евро с учётом бонусов.

«Брайтон» остался под впечатлением от игры Кадиоглу на Евро-2024 в составе сборной Турции. Напомним, фуллбек помог команде Винченцо Монтеллы дойти до четвертьфинала турнира, где турки уступили Нидерландам.

Напомним, Кадиоглу ранее был связан с другими европейскими клубами, включая «Манчестер Юнайтед» и мюнхенскую «Баварию». 24-летний левый защитник отметился голом и четырьмя ассистами в последнем розыгрыше чемпионата Турции.