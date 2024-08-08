Хаби Алонсо: «Артета всегда был конкурентоспособным зверем»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо высказался об уровне своего коллеги по лондонскому «Арсеналу» Микеля Артеты. Вчера «фармацевты» уступили «канонирам» в товарищеском матче со счётом 1:4.

«Артета всегда был конкурентоспособным зверем. Вы можете заметить, насколько сильно ему удалось улучшить «Арсенал». Я ещё с молодого возраста замечал его стремление к победам», – сказал Алонсо на пресс-конференции.

Ранее Артета и Алонсо выступали вместе за молодёжную сборную Испании различных возрастных категорий. Хаби в прошлом сезоне сумел привести леверкузенский «Байер» к победе в чемпионате Германии.