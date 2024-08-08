Булка: «Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Ниццы» Мартин Булка рассказал об отношении полузащитника лиссабонской «Бенфики» Анхеля ди Марии к «Манчестер Юнайтед». Напомним, польский голкипер ранее выступал вместе с аргентинцем в составе «ПСЖ».

«Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед». Он не сохранил ни одного приятного воспоминания за тот сезон, который провёл в клубе. Даже когда мы смотрели матчи «Манчестер Юнайтед» по телевизору, он просил переключить канал», – цитирует Булку Football Tweet.

Ди Мария выступал за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2014/15, но по окончании кампании захотел покинуть команду из-за конфликта с главным тренером Луи ван Галем.