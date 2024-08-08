Галлахер прибыл в Мадрид на медосмотр в «Атлетико»

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер становится всё ближе к трансферу в мадридский «Атлетико». По информации от журналиста Фабрицио Романо, 24-летний хавбек уже прибыл в столицу Испании на медосмотр.

Напомним, «Атлетико» заплатит за Галлахера 40 миллионов евро компенсации, но практическу такую же сумму «матрасники» получат от «Челси» за трансфер нападающего Самюэля Омородиона, который уже находится на пути в Лондон.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне приложил большие усилия ради того, чтобы пригласить Галлахера на «Ванда Метрополитано». Конор в прошлом сезоне отметился 5 голами и 7 ассистами в чемпионате Англии.