Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити»

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе чемпионата Англии. Согласно сведениям журналистов Todofichajes, интерес к полузащитнику проявляет «Манчестер Сити». Видеть игрока в команде хочет лично Хосеп Гвардиола.

Камнем преткновения является сумма отступных, которую неаполитанская сторона требует за грузина. Итальянцы хотят получить за Хвичу более 100 миллионов евро. «Горожане» считают эти требования завышенными.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 80 миллионов евро. Срок действующего контракта вингера с «Наполи» истекает в конце июня 2027 года.