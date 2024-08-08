Байер может сыграть в АПЛ

Форвард «Хоффенхайма» Максимилиан Байер может продолжить игровую карьеру на туманном Альбионе, об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Флориан Плеттенберг.

Согласно сведениям источника, в подписании 21-летнего немецкого футболиста заинтересован гранд АПЛ – «Ливерпуль». Мерсисайдцы пытаются перехватить игрока у дортмундской «Боруссии», которая близка к договоренности по переходу Байера.

Срок трудового договора Максимилиана с «Хоффенхаймом» рассчитан до середины 2027 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Байер провел 35 поединков и забил 16 мячей.