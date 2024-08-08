Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Байер может сыграть в АПЛ

08 Августа 2024 • 08:43 Комментировать

Форвард «Хоффенхайма» Максимилиан Байер может продолжить игровую карьеру на туманном Альбионе, об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Флориан Плеттенберг.

Согласно сведениям источника, в подписании 21-летнего немецкого футболиста заинтересован гранд АПЛ – «Ливерпуль». Мерсисайдцы пытаются перехватить игрока у дортмундской «Боруссии», которая близка к договоренности по переходу Байера.

Срок трудового договора Максимилиана с «Хоффенхаймом» рассчитан до середины 2027 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Байер провел 35 поединков и забил 16 мячей.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Хоффенхайм трансферы футбола - лето 2024 Максимилиан Байер ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Промес обратился к «Спартаку» перед матчем с «Крыльями» Эндрик и Гюлер досрочно покинули тренировку «Реала» Они хотели спасти «Крылья»: три худших игрока «Спартака» в матче против гостей из Самары Жиго готов вернуться в «Спартак» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола Игрок «Спартака» перейдёт в «Крылья Советов» Агент подтвердил, что Фернандеш может перейти в «Спартак» Продажа Альвареса станет самой дорогой в истории «Манчестер Сити» В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика
Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Два игрока не хотят уходить из «Барселоны» Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона
Спортивные новости
Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады США больше не лидер: Какая страна занимает первое место на Олимпиаде На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Августа
11:07 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Уверен, Йоро вернётся как можно скорее, чтобы помочь команде выиграть трофеи»
10:50 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» сделал новое предложение по Кадиоглу
10:27 · Англия. Премьер-лига
Хаби Алонсо: «Артета всегда был конкурентоспособным зверем»
09:46 · Англия. Премьер-лига
Булка: «Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед» 2
09:42 · Англия. Премьер-лига
Галлахер прибыл в Мадрид на медосмотр в «Атлетико»
08:43 · Англия. Премьер-лига
Байер может сыграть в АПЛ
07 Августа
22:55 · Англия. Премьер-лига
Ундав присоединится к «Штутгарту» на постоянной основе
21:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» разгромил чемпиона Германии
19:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов выплатить отступные Субименди
19:21 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» представил комплект формы в нежно-розовом цвете 4 фото
19:15 · Англия. Премьер-лига
Йоро: «Не на такое начало я рассчитывал» 1
18:04 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» готов предложить за де Йонга слухи
17:39 · Англия. Премьер-лига
Рим покинул «Фулхэм» спустя девять лет в команде официально
17:06 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отдал Гилькриста в аренду в Чемпионшип официально
16:54 · Англия. Премьер-лига
«Ты должен объяснить»: Гвардиола отреагировал на новую причёску де Брёйне
16:33 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» согласовал с «Манчестер Сити» трансфер Альвареса — известна сумма слухи
16:02 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпулю» будет сложно купить Субименди – названа причина
15:56 · Англия. Премьер-лига
Дуглас Луис объяснил, почему решил покинуть АПЛ
15:55 · Англия. Премьер-лига
Как Холанн: Де Брёйне вернулся в «Манчестер Сити» с необычной причёской фото
15:45 · Англия. Премьер-лига
Дуглас Луис: «Я перешёл в «Ювентус» из чемпионата, который считают самым сложным»
15:19 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может купить игрока сборной Испании
15:14 · Англия. Премьер-лига
Клуб Роналду может купить игрока «Манчестер Юнайтед»
15:06 · Англия. Премьер-лига
«Нет слов»: Экс-игрок «Челси» оценил трансферы клуба
14:57 · Англия. Премьер-лига
«Олд Траффорд» не снесут: Раскрыт план «Манчестер Юнайтед»
14:18 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» нацелился на бывшего игрока «Тоттенхэма»
Все новости
Рекомендуем