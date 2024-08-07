Нападающий сборной Германии Дениз Ундав присоединится к «Штутгарту» на постоянной основе за общую сумму в 27 млн евро. Такой новостью делится журналист Флориан Плеттенберг. Игрок атаки подпишет контракт с клубом минимум на три года.

Напомним, что права на Ундава принадлежат «Брайтону». В прошлом сезоне Дениз отлично проявил себя в аренде в том же «Штутгарте». За 33 матча Бундеслиги он забил 19 голов и отдал десять результативных передач. В конце сезона помог команде выйти в Лигу чемпионов и получил вызов в состав сборной Германии на Евро-2024.

Недавно Ундав выразил желание вернуться в клуб и заявил, что, если трансфер не состоится, это будет «горько и прискорбно».

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