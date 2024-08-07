«Арсенал» разгромил чемпиона Германии

Вечером среды лондонский «Арсенал» проводил товарищеский матч против чемпиона Германии, леверкузенского «Байера». «Канониры» одержали разгромную победу – 4:1.
Буквально за две минуты в самом начале игры «Арсенал» забил дважды – авторами гола стали Александр Зинченко и Леандро Троссар. До конца первого тайма лондонцы ударом Габриэла Жезуса довели преимущество до разгромного – 3:0. А на 65-й минуте уже во втором тайме своему бывшему клубу забил Кай Хаверц. Ранее у немца в этой игре было два ассиста.
Леверкузенцы ответили лишь одним голом – на 76-й минуте ворота «Арсенала» поразил Адам Гложек.
Протокол игры
|(1:0) Зинченко Александр8'
|(2:0) Троссар Леандро9'
|(3:0) Жезус Габриэль38'
|(4:0) Хаверц Кай66'
|76'Гложек Адам (4:1)
Райя Давид•Уайт Бен70' (Николс Джош (70') •Габриэль дос Сантос70' (Хевен Эйден (70') •Салиба Вильям46' (Сака Букайо (46') •Зинченко Александр46' (Льюис-Скелли Майлс (46') •Виейра Фабиу46' (Райс Деклан (46') •Эдегор Мартин63' (Парти Томас (63') •Троссар Леандро81' (Мартинелли Габриэл (81') •Жоржинью Перейра•Жезус Габриэль46' (Кивёр Якуб (46') •Хаверц Кай70' (Нкетиа Эдди (70')
Запасные: Нелсон Райс•Сетфорд Томми•Нванери Итан•Ремсдейл Аарон
Коварж Матей•Тапсоба Эдмон•Та Джонатан65' (Артур I (65') •Коссуну Одилон64' (Белосьян Женуэль (64') •Инкапье Пьеро64' (Бонифасе Виктор (64') •Гарсия Алеш•Фримпонг Жереми46' (Телла Нейтан (46') •Джака Гранит79' (Пуэрта Густаво (79') •Вирц Флориан64' (Хофманн Йонас (64') •Адли Амин64' (Гложек Адам (64') •Террье Мартен64' (Андрих Роберт (64')
Запасные: Градецки Лукаш•Ломб Никлас
07 августа. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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