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«Арсенал» разгромил чемпиона Германии

07 Августа 2024 • 21:59 Комментировать
Арсенал
4:1
Байер Л
окончен

Вечером среды лондонский «Арсенал» проводил товарищеский матч против чемпиона Германии, леверкузенского «Байера». «Канониры» одержали разгромную победу – 4:1.

Буквально за две минуты в самом начале игры «Арсенал» забил дважды – авторами гола стали Александр Зинченко и Леандро Троссар. До конца первого тайма лондонцы ударом Габриэла Жезуса довели преимущество до разгромного – 3:0.  А на 65-й минуте уже во втором тайме своему бывшему клубу забил Кай Хаверц. Ранее у немца в этой игре было два ассиста.

Леверкузенцы ответили лишь одним голом – на 76-й минуте ворота «Арсенала» поразил Адам Гложек.

Протокол игры  
Арсенал4:1Байер Л
(1:0) Зинченко Александр8'  
(2:0) Троссар Леандро9'  
(3:0) Жезус Габриэль38'  
(4:0) Хаверц Кай66'  
  76'Гложек Адам (4:1)
Райя ДавидУайт Бен 70' (Николс Джош ( 70') Габриэль дос Сантос 70' (Хевен Эйден ( 70') Салиба Вильям 46' (Сака Букайо ( 46') Зинченко Александр 46' (Льюис-Скелли Майлс ( 46') Виейра Фабиу 46' (Райс Деклан ( 46') Эдегор Мартин 63' (Парти Томас ( 63') Троссар Леандро 81' (Мартинелли Габриэл ( 81') Жоржинью ПерейраЖезус Габриэль 46' (Кивёр Якуб ( 46') Хаверц Кай 70' (Нкетиа Эдди ( 70')
Запасные: Нелсон РайсСетфорд ТоммиНванери ИтанРемсдейл Аарон
Коварж МатейТапсоба ЭдмонТа Джонатан 65' (Артур I ( 65') Коссуну Одилон 64' (Белосьян Женуэль ( 64') Инкапье Пьеро 64' (Бонифасе Виктор ( 64') Гарсия АлешФримпонг Жереми 46' (Телла Нейтан ( 46') Джака Гранит 79' (Пуэрта Густаво ( 79') Вирц Флориан 64' (Хофманн Йонас ( 64') Адли Амин 64' (Гложек Адам ( 64') Террье Мартен 64' (Андрих Роберт ( 64')
Запасные: Градецки ЛукашЛомб Никлас
07 августа. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру,
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