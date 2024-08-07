«Арсенал» разгромил чемпиона Германии

Вечером среды лондонский «Арсенал» проводил товарищеский матч против чемпиона Германии, леверкузенского «Байера». «Канониры» одержали разгромную победу – 4:1.

Буквально за две минуты в самом начале игры «Арсенал» забил дважды – авторами гола стали Александр Зинченко и Леандро Троссар. До конца первого тайма лондонцы ударом Габриэла Жезуса довели преимущество до разгромного – 3:0. А на 65-й минуте уже во втором тайме своему бывшему клубу забил Кай Хаверц. Ранее у немца в этой игре было два ассиста.

Леверкузенцы ответили лишь одним голом – на 76-й минуте ворота «Арсенала» поразил Адам Гложек.