«Ливерпуль» готов выплатить отступные Субименди

Испанский полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди может продолжить карьеру в английском чемпионате.

Как пишет журналист Маттео Моретто, в подписании футболиста серьёзно заинтересован «Ливерпуль». По данным источника, английский клуб готов выплатить сумму отступных за игрока в размере 60 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» вряд ли пойдёт на уступки и не будет снижать цену на игрока.

В прошлом сезоне Ла Лиги Субименди выходил на поле в 31 матче, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 50 миллионов евро.