Вернувшийся в Английскую премьер-лигу «Саутгемптон» представил комплект новой формы, выполненный в нежно-розовом цвете. Он будет в распоряжении у клуба на грядущий футбольный сезон.

Напомним, что «Саутгемптон» вылетел из АПЛ в позапрошлом сезоне, однако сезон спустя «святые» вернулись в элиту английского футбола. Клуб получил третью путёвку в Премьер-лигу, выиграв мини-турнир для четырёх команд по итогу сезона в Чемпионшипе. Соперником в финале турнира был «Лидс».

Также по итогу прошедшего сезона Чемпионшипа в АПЛ вышли «Лестер» и «Ипсвич». Новый сезон Премьер-лиги стартует менее чем через две недели.