Йоро: «Не на такое начало я рассчитывал»

На днях центрдеф «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро перенёс операцию. И это всё случилось после того, как «красные дьяволы» заплатили за игрока «Лиллю» свыше 60 млн евро этим летом.

Дорогостоящий футболист в соцсети прокомментировал своё состояние после операции.

«Не на такое начало я рассчитывал, но это футбол. Операция прошла успешно. Спасибо за ваши многочисленные сообщения поддержки. Теперь настало время для терпения и реабилитации. Скоро увидимся», - пишет Йоро в своей социальной сети.

Напомним, что Йоро всего 18 лет. Он является воспитанником «Лилля», в котором провёл юношеские годы.