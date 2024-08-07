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Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» готов предложить за де Йонга слухи

07 Августа 2024 • 18:04 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг остаётся трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Как сообщает ManchesterWorld, в последние дни «красные дьяволы» сделали предварительные подходы, чтобы убедиться в доступности де Йонга на трансферном рынке.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» готов предложить за 27-летнего де Йонга примерно 30-40 миллионов фунтов. В переводе на евро получается от 35 до 47 миллионов. Это ниже ценника на портале Transfermarkt (70 миллионов евро).

При этом пока окончательно непонятно, согласится ли «Барселона» продать де Йонга. Есть информация, что Ханс-Дитер Флик хотел бы сохранить нидерландца в команде.

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Сегодня, 07 Августа
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