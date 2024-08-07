36-летний американский защитник Тим Рим спустя девять лет покидает лондонский «Фулхэм». Его новым клубом стал «Шарлотт» из МЛС. Контракт с клубом опытный новичок подписал до конца 2026 календарного года.

В Англии американец оказался в 2012 году, тогда он перешёл в «Болтон» из клуба МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз». Спустя три года футболист перебрался в «Фулхэм» и до этого лета не менял свою команду ни разу, несколько раз меняя с «дачниками» лигу.

Отметим, что также в активе Рима 61 матч за национальную сборную США по всех турнирах. Специалисты портала Transfermarkt оценивают игрока обороны в 800 тыс. евро.