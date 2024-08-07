Лондонский «Челси» официально отдал молодого защитника Алфи Гилькриста в аренду в «Шеффилд Юнайтед», клуб английского Чемпионшипа. В составе «клинков» футболист проведёт ближайший сезон.

Гилькрист – уроженец Лондона и воспитанник клубной академии «синих». Основное амплуа 20-летнего футболиста – центральный защитник, однако сыграть он может и на правом фланге обороны. Портал Transfermarkt оценивает усиление «Шеффилд Юнайтед» в 5 млн евро. Ранее футболист никогда не покидал «Челси» даже в рамках аренды.

«Шеффилд Юнайтед», напомним, вылетел из Премьер-лиги в прошлом сезоне, заняв последнее место.