«Ты должен объяснить»: Гвардиола отреагировал на новую причёску де Брёйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне слегка сменил имидж. После отпуска бельгиец вернулся в расположение клуба с гладко зачёсанными назад волосами, собранными в пучок.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поприветствовал игроков, которые присоединились к работе после дополнительных отпусков в связи с выступлениями на Евро-2024. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. Тренер «горожан» не прошёл мимо причёски де Брёйне.

«Ты должен объяснить мне, что это за волосы!» - сказал Гвардиола де Брёйне с улыбкой.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт уже 10 августа – против «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии.