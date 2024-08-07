Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес продолжит карьеру в «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, «Атлетико» уже готовит все необходимые документы для завершения сделки. Утверждается, что покупка Альвареса обойдется «матрасникам» в 75 миллионов евро плюс еще 20 миллионов в качестве бонусных выплат. 24-летний футболист подпишет контракт с «Атлетико» до 2029 года, подытожил источник.

В прошлом сезоне Альварес появился на поле в 54 матчах с учетом всех турниров, забил 19 мячей и записал в свой актив 13 результативных передач.