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«Ливерпулю» будет сложно купить Субименди – названа причина

07 Августа 2024 • 16:02 Комментировать

На радаре «Ливерпуля» находится полузащитник «Реал Сосьедада» и сборной Испании Мартин Субименди. Впрочем, есть проблема, о которой на своих страницах рассказывает The Athletic. Заключается она в том, что в контракте 25-летнего Субименди прописана довольно высокая опция выкупа – 60 миллионов евро. «Реал Сосьедад» может не согласиться на трансфер за более низкую сумму. Кроме того, «Ливерпулю» ещё нужно убедить самого Субименди.

Напомним, что этим летом Мартин Субименди выступал за сборную Испании на чемпионате Европы. Команда выиграла турнир, оказавшись сильнее Англии в финале – 2:1.

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