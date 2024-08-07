Дуглас Луис объяснил, почему решил покинуть АПЛ

Полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Луис объяснил, почему решил покинуть Английскую премьер-лигу. Напомним, ранее 26-летний бразилец выступал за «Астон Виллу», в составе которой в прошлом сезоне отметился 9 голами и 5 ассистами в чемпионате.

«Почему я решил покинуть Английскую премьер-лигу? Думаю, любой футболист согласился бы на опыт игры за «Ювентус». Я не являюсь исключением», – сказал полузащитник на пресс-конференции.

На протяжение двух последних лет Дугласа Луиса хотел подписать лондонский «Арсенал», но «канонирам» не удалось согласовать сумму компенсации с «Астон Виллой».