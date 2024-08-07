Футболисты, которые выступали на чемпионате Европы, только накануне вернулись в расположение «Манчестер Сити». Одним из таких игроков стал полузащитник Кевин де Брёйне. Пресс-служба «горожан» опубликовала фотографию де Брёйне с необычной причёской – бельгиец зачесал волосы назад, причём гладко, как это обычно делает нападающий Эрлинг Холанн.

Стоит сказать, что по ходу лета слухи активно связывали де Брёйне с отъездом в Саудовскую Аравию. Впрочем, всё идёт к тому, что бельгиец проведёт в «Манчестер Сити» ещё как минимум один сезон.

Отметим, что действующий контракт Кевина де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2025 года.