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Дуглас Луис: «Я перешёл в «Ювентус» из чемпионата, который считают самым сложным»

07 Августа 2024 • 15:45 Комментировать

Полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Луис поделился впечатлениями от выступлений в Английской премьер-лиге. Напомним, 26-летний бразилец перебрался в «старую синьору» этим летом из «Астон Виллы» за 51,5 миллионов евро.

«Я перешёл в «Ювентус» из чемпионата, который считают самым сложным. Я очень счастлив, что получил такой опыт. В Серии А я хочу достичь большего. Я знаю, каким игроком являюсь и чего способен добиться. Я готов к этому моменту»,  – сказал Луис на пресс-конференции.

В последнем розыгрыше чемпионата Англии бывший игрок «Манчестер Сити» отметился 9 голами и 5 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Дуглас Луис
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