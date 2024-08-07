«Ливерпуль» может купить игрока сборной Испании

«Ливерпуль» изучает варианты по усилению своего состава в летнее трансферное окно. Как сообщает The Times, мерсисайдский клуб рассматривает возможность трансфера полузащитника Мартина Субименди из «Реал Сосьедада».

Ранее слухи связывали 25-летнего Субименди с другими клубами Премьер-лиги – с «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом».

Этим летом Мартин Субименди стал чемпионом Европы в составе национальной сборной Испании. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 50 миллионов евро. Действующий контракт Субименди с «Реал Сосьедадом» рассчитан до середины 2027 года.