Клуб Роналду может купить игрока «Манчестер Юнайтед»

«Аль-Наср» настроен продолжать усиливать свой состав за счёт финансовых возможностей. Этим летом саудовский клуб пытался договориться о трансфере Рафиньи из «Барселоны», но не получилось. Теперь, как сообщает Football Insider, «Аль-Наср» переключился на другого футболиста – на Антони из «Манчестер Юнайтед».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего Антони в 25 миллионов евро. В августе 2022 года «Манчестер Юнайтед» заплатил за бразильца 95 миллионов евро, но полноценно заиграть в Англии игроку не удаётся.

Стоит сказать, что за «Аль-Наср» играет экс-игрок «Манчестер Юнайтед» - Криштиану Роналду.