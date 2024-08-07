«Нет слов»: Экс-игрок «Челси» оценил трансферы клуба

Бывший футболист «Челси» Вильям Галлас оценил трансферную политику клуба. По словам француза, действия «пенсионеров» на рынке его не радуют.

«У меня нет слов. Что я могу сказать, когда они подписывают ещё одного вратаря? Зачем они это делают? Почему они считают, что им нужен ещё один вратарь? Это смешно. Они потратили огромные деньги и продолжают это делать. И это посылает сигнал нынешним вратарям, что они недостаточно хороши. «Челси» следует обратить внимание на опытных защитников и нападающего. Вот на чём им нужно сосредоточиться», - сказал Галлас Genting Casino.

Отметим, что в сезоне 2024/2025 «Челси» выступит в Лиге конференций.