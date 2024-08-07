«Олд Траффорд» не снесут: Раскрыт план «Манчестер Юнайтед»

Стадион «Олд Траффорд», на котором сейчас проводит домашние матчи «Манчестер Юнайтед», находится в аварийном состоянии. Новые владельцы «красных дьяволов» думают о строительстве новой, гораздо более современной арены.

Появлялась информация о том, что «Олд Траффорд» могут снести. Теперь же Daily Mail располагает данными о плане боссов «Манчестер Юнайтед» построить новый стадион в другом месте в этом же районе. Согласно плану, вместимость «Олд Траффорд» сократят с 73 до 30 тысяч зрителей, и там после строительства новой арены будут проводить свои матчи женская команда и команды академии. Для «Манчестер Юнайтед» важно сохранить нынешний стадион в том числе и как памятник.