«Лестер» нацелился на бывшего игрока «Тоттенхэма»

«Лестер» хочет пополнить свои ряды нападающим амстердамского «Аякса», у которого уже есть опыт выступлений в Английской премьер-лиге. По информации от Sport Witness, «лисам» интересен выступавший ранее за «Тоттенхэм» Стевен Бергвейн.

Источник сообщает, что «Лестер» уже готов сделать первое официальное предложение, но если амстердамский «Аякс» запросит слишком большую сумму компенсации, «лисы» переключатся на другие варианты.

Бергвейн выступал за «Тоттенхэм» с января 2020 года, но не смог закрепиться в основном составе команды. С 2022 года нидерландец выступает за «Аякс».