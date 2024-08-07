Будущее нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша остаётся обсуждаемой темой на трансферном рынке. Как сообщает портал TodoFichajes, переговоры по 24-летнему португальцу ведёт «Астон Вилла». Рулевой бирмингемской команды Унаи Эмери уверен, что Фелиш сможет вернуться на свой лучший уровень.

«Астон Вилла» может арендовать Фелиша с условием выкупа за 40 миллионов евро. Впрочем, «Атлетико» предпочитает сразу продать футболиста.

Напомним, что в прошлом сезоне Жоау Фелиш на временной основе выступал за «Барселону». Недавно фанаты «Атлетико» оскорбляли португальца во время товарищеского матча.