Гвардиола мечтает о трансфере нападающего «Реала» в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола очень хотел бы видеть в своей команде нападающего мадридского «Реала» Родриго. По информации от издания Marca, трансфер бразильца до закрытия окна всё ещё возможен.

Источник отмечает, что всё будет зависеть от желания футболиста, который пока не изъявил желание покинуть «Реал». Ранее Родриго опасался, что после трансфера Килиана Мбаппе его игровое время резко уменьшится.

В последнем розыгрыше чемпионата Испании Родриго отметился 10 голами и 5 результативными передачами. 23-летний нападающий уже успел выиграть с «Реалом» два титула Лиги чемпионов.