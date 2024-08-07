Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола мечтает о трансфере нападающего «Реала» в «Манчестер Сити»

07 Августа 2024 • 12:47 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола очень хотел бы видеть в своей команде нападающего мадридского «Реала» Родриго. По информации от издания Marca, трансфер бразильца до закрытия окна всё ещё возможен.

Источник отмечает, что всё будет зависеть от желания футболиста, который пока не изъявил желание покинуть «Реал». Ранее Родриго опасался, что после трансфера Килиана Мбаппе его игровое время резко уменьшится.

В последнем розыгрыше чемпионата Испании Родриго отметился 10 голами и 5 результативными передачами. 23-летний нападающий уже успел выиграть с «Реалом» два титула Лиги чемпионов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Манчестер Сити Хосеп Гвардиола трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Промес обратился к «Спартаку» перед матчем с «Крыльями» «Реал» расстанется с восходящей звездой Анчелотти: «Беллингем вчера не ответил на мой звонок, но когда позвонил Винисиус, он сразу же взял трубку» Ринат Билялетдинов ответил, почему Глушенков не пригодился «Спартаку» Эндрик и Гюлер досрочно покинули тренировку «Реала» Они хотели спасти «Крылья»: три худших игрока «Спартака» в матче против гостей из Самары Жиго готов вернуться в «Спартак» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Игрок «Спартака» перейдёт в «Крылья Советов»
Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу» «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона Два игрока не хотят уходить из «Барселоны» Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России
Спортивные новости
Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады США больше не лидер: Какая страна занимает первое место на Олимпиаде На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Августа
14:18 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» нацелился на бывшего игрока «Тоттенхэма»
13:40 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ ведёт переговоры по Фелишу слухи
12:47 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола мечтает о трансфере нападающего «Реала» в «Манчестер Сити»
12:43 · Англия. Премьер-лига
​Ван Нистелрой: «Вернуться в «Манчестер Юнайтед» - это особое чувство»
12:05 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «Надеюсь, Палмер и Джексон смогут сыграть против «Манчестер Сити»
10:38 · Англия. Премьер-лига
Санчо не является приоритетной трансферной целью «ПСЖ»
10:23 · Англия. Премьер-лига
Мареска объяснил, почему Фернандес стал вице-капитаном «Челси»
07:19 · Англия. Премьер-лига
Звезде «Тоттенхэма» интересен вариант с переездом в Саудовскую Аравию 1 слухи
06:19 · Англия. Премьер-лига
Мареска назвал главную проблему «Челси»
06:00 · Англия. Премьер-лига
Галлахер станет вторым английским игроком в истории «Атлетико»
04:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» снова проиграл в предсезонном матче – на этот раз «Реалу»
04:05 · Англия. Премьер-лига
Дюмфрис отложил продление контракта с «Интером» – он ждёт предложения от топ-клуба АПЛ 3 слухи
03:55 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не сможет повторно арендовать Фелиша и Канселу
02:06 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен продать нападающего до конца следующей недели
01:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» определился с составом на игру с «Реалом»
00:47 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» продолжает работу над подписанием Лукаку, но обмен на Осимхена маловероятен
06 Августа
23:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не может продать Каземиро
23:51 · Англия. Премьер-лига
Смит-Роу: «Было грустно уходить из «Арсенала» после стольких лет»
23:21 · Англия. Чемпионшип
Экс-игрок «Рубина» М’Вила перешёл в «Кан» официально
23:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по игроку сборной Франции
23:00 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб решил не покупать Мактоминая у «Манчестер Юнайтед»
22:51 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо поделился информацией о переходе Мерино в «Арсенал»
22:34 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Линделоф не уходит из «Манчестер Юнайтед»
22:00 · Англия. Премьер-лига
Ритчи вернулся в родной «Портсмут» официально
21:15 · Англия. Премьер-лига
Известна причина интереса «Брайтона» к Хуммельсу слухи
Все новости
Рекомендуем