​Ван Нистелрой: «Вернуться в «Манчестер Юнайтед» - это особое чувство»

Бывший бомбардир «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой вернулся в английский клуб в новом качестве, он будет работать ассистентом Эрика тен Хага, главного тренера «МЮ». Речь идёт об одном из самых уважаемых поклонниками клуба игроков за всю его историю - ван Нистелрой забил 150 голов в 218 проведённых за клуб матчах.

- Честно, это особое чувство. Когда я узнал об интересе клуба, то очень обрадовался. До предложения я даже не думал об этом. Но когда оно поступило, я ничуть не сомневался, - цитирует слова ван Нистелроя derbyderbyderby.it.

Руд Ван Нистелрой выступал в Англии с 2001 по 2006 год.