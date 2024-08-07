Мареска: «Надеюсь, Палмер и Джексон смогут сыграть против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, смогут ли полузащитник Коул Палмер и нападающий Николас Джексон принять участие в первом туре Английской премьер-лиги, где «синие» примут у себя дома «Манчестер Сити».

«Я не уверен, что Палмер и Джексон будут готовы к товарищеской игре с миланским «Интером». Надеюсь, они смогут сыграть против «Манчестер Сити». В прошлом сезоне они на двоих забили почти 40 голов. Палмер и Джексон являются очень важными игроками для нас», – сказал Мареска на пресс-конференции после поражения от мадридского «Реала» (1:2) в товарищеском матче.

Палмер только недавно вернулся в расположение «Челси» после Евро-2024, а Джексон долгое время восстанавливался после травмы.