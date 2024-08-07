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Санчо не является приоритетной трансферной целью «ПСЖ»

07 Августа 2024 • 10:38 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо не является приоритетной трансферной целью французского «ПСЖ». По информации от RMC, несмотря на наличие переговоров между клубами, сделка пока не сдвинулась с мёртвой точки.

Санчо хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», но руководство английского клуба требует за своего футболиста в районе 52 миллионов евро компенсации. «ПСЖ» пока не готов оформить сделку на таких условиях.

В прошлом сезоне Санчо выступал на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», к которой присоединился в январе. Англичанин помог команде дойти до финала Лиги чемпионов, где «шмели» проиграли мадридскому «Реалу».

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