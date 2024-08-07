Санчо не является приоритетной трансферной целью «ПСЖ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо не является приоритетной трансферной целью французского «ПСЖ». По информации от RMC, несмотря на наличие переговоров между клубами, сделка пока не сдвинулась с мёртвой точки.

Санчо хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», но руководство английского клуба требует за своего футболиста в районе 52 миллионов евро компенсации. «ПСЖ» пока не готов оформить сделку на таких условиях.

В прошлом сезоне Санчо выступал на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», к которой присоединился в январе. Англичанин помог команде дойти до финала Лиги чемпионов, где «шмели» проиграли мадридскому «Реалу».