Мареска объяснил, почему Фернандес стал вице-капитаном «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска объяснил, почему решил сделать Энцо Фернандеса вице-капитаном команды. Напомним, «синие» в 2023 году заплатили за аргентинца 121 миллион евро лиссабонской «Бенфике».

«Энцо является очень важным игроком для нашей команды. Тот факт, что Рис Джеймс вручил капитанскую повязку именно ему – говорит о многом», – сказал Мареска на пресс-конференции.

Напомним, вторым капитаном «Челси» при отсутствии Джеймса в прошлом сезоне был Бен Чилуэлл, который не вышел на поле во вчерашнем товарищеском матче против мадридского «Реала». «Синие» проиграли этот поединок со счётом 1:2.