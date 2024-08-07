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Звезде «Тоттенхэма» интересен вариант с переездом в Саудовскую Аравию слухи

07 Августа 2024 • 07:19 Комментировать
Лестер
...
Тоттенхэм
19.08 22:00

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон готов продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Интерес к бразильцу проявляет «Аль-Ахли» – такая информация появилась несколько недель назад. По сообщениям TalkSPORT, 27-летний игрок открыт для перехода в саудовский клуб. «Шпоры» не горят желанием расставаться с форвардом, но могут рассмотреть выгодные предложения.

Контракт Ришарлисона с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2027 года. Трансферная стоимость футболиста, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 38 млн евро. В прошедшем сезоне нападающий отметился 12 голами и четырьмя ассистами в 31 матче за коллектив Анге Постекоглу во всех турнирах.

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Сегодня, 07 Августа
07:19 · Англия. Премьер-лига
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