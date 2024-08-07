Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон готов продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Интерес к бразильцу проявляет «Аль-Ахли» – такая информация появилась несколько недель назад. По сообщениям TalkSPORT, 27-летний игрок открыт для перехода в саудовский клуб. «Шпоры» не горят желанием расставаться с форвардом, но могут рассмотреть выгодные предложения.

Контракт Ришарлисона с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2027 года. Трансферная стоимость футболиста, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 38 млн евро. В прошедшем сезоне нападающий отметился 12 голами и четырьмя ассистами в 31 матче за коллектив Анге Постекоглу во всех турнирах.