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Мареска назвал главную проблему «Челси»

07 Августа 2024 • 06:19 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Рулевой «Челси» Энцо Мареска поделился мнением об игре команды после поражения от мадридского «Реала» (1:2).

«Синие» уступили в третьем из пяти предсезонных товарищеских матчей. Ранее лондонцы потерпели поражения от «Манчестер Сити» (2:4) и «Селтика» (1:4), сыграли вничью с «Рексхэмом» (2:2) и обыграли «Америку» (3:0).

«У нас были проблемы в обороне, нужно адаптироваться, – высказывается Мареска в интервью после встречи с «Реалом». – Что касается атаки, то мы снова создали шесть или семь голевых моментов. Для меня главная проблема заключается в обороне – прибавить в этом аспекте должна не только линия защиты, но и вся команда в целом», – цитирует пресс-служба «Челси» итальянского тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Энцо Мареска

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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