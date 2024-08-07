Мареска назвал главную проблему «Челси»

Рулевой «Челси» Энцо Мареска поделился мнением об игре команды после поражения от мадридского «Реала» (1:2).

«Синие» уступили в третьем из пяти предсезонных товарищеских матчей. Ранее лондонцы потерпели поражения от «Манчестер Сити» (2:4) и «Селтика» (1:4), сыграли вничью с «Рексхэмом» (2:2) и обыграли «Америку» (3:0).

«У нас были проблемы в обороне, нужно адаптироваться, – высказывается Мареска в интервью после встречи с «Реалом». – Что касается атаки, то мы снова создали шесть или семь голевых моментов. Для меня главная проблема заключается в обороне – прибавить в этом аспекте должна не только линия защиты, но и вся команда в целом», – цитирует пресс-служба «Челси» итальянского тренера.