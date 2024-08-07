Галлахер станет вторым английским игроком в истории «Атлетико»

Полузащитник Конор Галлахер готовится к переходу в мадридский «Атлетико».

В ближайшее время 24-летний футболист должен заключить с «матрасниками» долгосрочный контракт. «Челси» заработает на продаже своего воспитанника более 40 млн евро. Примечательно, что Галлахер станет лишь вторым игроком из Англии в истории «Атлетико». Первым был Киран Триппьер, представлявший цвета мадридцев с лета 2019 по январь 2022 года, а затем перебравшийся в «Ньюкасл».

Конор Галлахер принадлежит «Челси» на протяжении всей профессиональной карьеры. Хавбек покидал родной для себя клуб только временно, когда его отправляли в аренду для получения игровой практики. За пределами туманного Альбиона полузащитник ещё не выступал.