Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Галлахер станет вторым английским игроком в истории «Атлетико»

07 Августа 2024 • 06:00 Комментировать
Вильярреал
...
Атлетико М
19.08 22:30

Полузащитник Конор Галлахер готовится к переходу в мадридский «Атлетико».

В ближайшее время 24-летний футболист должен заключить с «матрасниками» долгосрочный контракт. «Челси» заработает на продаже своего воспитанника более 40 млн евро. Примечательно, что Галлахер станет лишь вторым игроком из Англии в истории «Атлетико». Первым был Киран Триппьер, представлявший цвета мадридцев с лета 2019 по январь 2022 года, а затем перебравшийся в «Ньюкасл».

Конор Галлахер принадлежит «Челси» на протяжении всей профессиональной карьеры. Хавбек покидал родной для себя клуб только временно, когда его отправляли в аренду для получения игровой практики. За пределами туманного Альбиона полузащитник ещё не выступал.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Киран Триппьер Конор Галлахер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Августа
03:55
«Барселона» не сможет повторно арендовать Фелиша и Канселу
05 Августа
23:49
Продажа Альвареса станет самой дорогой в истории «Манчестер Сити»
22:47
Романо: «Атлетико» сделал улучшенное предложение «Манчестер Сити» по Альваресу»
22:03
Нападающий «Атлетико» готов перейти в «Челси»
01:15
«Барселона» может вернуться к кандидатуре Фелиша только в последние дни трансферного окна
04 Августа
23:59
В «Атлетико» недовольны Галлахером – трансфер может сорваться
23:05
«Атлетико» нашёл альтернативу Галлахеру
22:05
Гризманн с завистью отреагировал на переход Жиру в клуб МЛС
21:54
Стало известно, когда Галлахер даст ответ «Атлетико»
03:52
Горецка определился с будущим в «Баварии» на фоне интереса «Атлетико»
03:22
Гвардиола ответил на вопрос о переговорах Альвареса с «Атлетико»
01:54
Известен итог новых переговоров «Челси» и «Атлетико» по Галлахеру 1
00:10
«Манчестер Сити» определился с требованиями по Альваресу
03 Августа
22:53
«Вильярреал» нацелился на защитника «Барселоны»
19:44
«Атлетико» объявил о трансфере Сорлота
02 Августа
20:20
«Атлетико» согласовал контракт с Альваресом
31 Июля
17:31
«Атлетико» нашёл нового форварда
16:44
Трансфер Галлахера в «Атлетико» почти согласован
27 Июля
04:39
«Атлетико» потребует 70 млн евро за трансферную цель «Челси»
26 Июля
06:58
В «Атлетико» приняли решение по Фелишу
25 Июля
06:41
Стало известно, какую сумму предложил «Атлетико» за Галлахера
24 Июля
04:12
Сербский игрок отказал «Атлетико» – он хочет в «Милан»
02:18
Четыре клуба Ла Лиги претендуют на Хамеса 1
01:38
«Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» решили перехватить трансферную цель «Милана»
22 Июля
03:44
Коке ответил, может ли «Атлетико» выиграть Ла Лигу
00:38
Триппьер порекомендовал Галлахеру новый клуб 1
21 Июля
21:59
«Атлетико» начал работу над трансфером игрока «Челси»
06:06
Симеоне хочет видеть в «Атлетико» игрока сборной Германии
05:38
В «Бенфике» прокомментировали информацию о возвращении Фелиша
02:26
«Атлетико» претендует на трансферную цель «Милана»
20 Июля
03:44
«Атлетико» запланировал подписание сразу двух чемпионов Европы
19 Июля
06:01
Стало известно, за сколько «Манчестер Сити» может продать Альвареса в «Атлетико»
02:10
«Атлетико» возобновил переговоры по лучшему бомбардиру Ла Лиги
18 Июля
23:51
Президент «Атлетико»: «Мы ждём, когда к нам присоединится Фелиш»
23:34
Президент «Атлетико» ответил на вопрос о трансфере звёздного Хулиана Альвареса
17 Июля
00:12
Хулиан Альварес давит на «Манчестер Сити» – он хочет перейти в топ-клуб Ла Лиги
16 Июля
22:09
Мората: «Я перехожу в «Милан»
06:51
Костич интересен представителям АПЛ и Ла Лиги
06:29
В «Атлетико» подтвердили скорый уход Мораты
06:19
Назван главный претендент на Галлахера из «Челси» 1
01:13
Гранд Ла Лиги начал переговоры с «Манчестер Сити» по Хулиану Альваресу 2
15 Июля
22:28
«Милан» и Мората договорились по всем условиям контракта
12 Июля
23:26
Сауль переходит из «Атлетико» в другой клуб Ла Лиги
23:16
«Барселона» попросила Фелиша подождать
11 Июля
02:54
Мората находится в шаге от перехода в топ-клуб Серии А
10 Июля
23:24
«Атлетико» договорился о расторжении контракта со своим ветераном
04:18
«Атлетико» может заменить Морату звёздным французом
07 Июля
03:56
«Челси» провёл новые переговоры по нападающему «Атлетико»
05 Июля
03:54
Агент Мораты провёл переговоры с итальянским топ-клубом
04 Июля
23:35
Английский клуб проявляет интерес к Фелишу
22:28
Ибрагимович позвал в «Милан» игрока сборной Испании
22:10
Стало известно, за какую сумму «Бенфика» готова вернуть Фелиша
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВИЛЬЯРРЕАЛ АТЛЕТИКО М
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты В клубе РПЛ заявили о желании подписать Дзюбу Промес обратился к «Спартаку» перед матчем с «Крыльями» Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче с «Барселоной» «Реал» расстанется с восходящей звездой Анчелотти: «Беллингем вчера не ответил на мой звонок, но когда позвонил Винисиус, он сразу же взял трубку» Ринат Билялетдинов ответил, почему Глушенков не пригодился «Спартаку» Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал победу над «Реалом» Жиго готов вернуться в «Спартак» Они хотели спасти «Крылья»: три худших игрока «Спартака» в матче против гостей из Самары
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Где смотреть футбол в России в новом сезоне Два игрока не хотят уходить из «Барселоны» Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона
Спортивные новости
Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады США больше не лидер: Какая страна занимает первое место на Олимпиаде На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Августа
06:19 · Англия. Премьер-лига
Мареска назвал главную проблему «Челси»
06:00 · Англия. Премьер-лига
Галлахер станет вторым английским игроком в истории «Атлетико»
04:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» снова проиграл в предсезонном матче – на этот раз «Реалу»
04:05 · Англия. Премьер-лига
Дюмфрис отложил продление контракта с «Интером» – он ждёт предложения от топ-клуба АПЛ слухи
03:55 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не сможет повторно арендовать Фелиша и Канселу
02:06 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен продать нападающего до конца следующей недели
01:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» определился с составом на игру с «Реалом»
00:47 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» продолжает работу над подписанием Лукаку, но обмен на Осимхена маловероятен
06 Августа
23:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не может продать Каземиро
23:51 · Англия. Премьер-лига
Смит-Роу: «Было грустно уходить из «Арсенала» после стольких лет»
23:21 · Англия. Чемпионшип
Экс-игрок «Рубина» М’Вила перешёл в «Кан» официально
23:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по игроку сборной Франции
23:00 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб решил не покупать Мактоминая у «Манчестер Юнайтед»
22:51 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо поделился информацией о переходе Мерино в «Арсенал»
22:34 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Линделоф не уходит из «Манчестер Юнайтед»
22:00 · Англия. Премьер-лига
Ритчи вернулся в родной «Портсмут» официально
21:15 · Англия. Премьер-лига
Известна причина интереса «Брайтона» к Хуммельсу слухи
20:56 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет купить футболиста «Манчестер Юнайтед» и уже начал переговоры
20:52 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» заплатит 43 миллиона евро за Галлахера
20:41 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» отдал Суттара в аренду клубу Чемпионшипа официально
20:27 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» готов платить игроку «Манчестер Сити» 10 млн евро
19:48 · Англия. Премьер-лига
Зинченко сменил игровой номер в «Арсенале» 2
18:19 · Англия. Премьер-лига
«Челси» почти закрыл сделку по Осимхену слухи
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» отдала Доббина в аренду официально
17:25 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» объявил о подписании Гидо Родригеса официально
Все новости
Рекомендуем