«Челси» снова проиграл в предсезонном матче – на этот раз «Реалу»

Мадридский «Реал» взял верх над лондонским «Челси» в товарищеском матче (2:1).

Команда Карло Анчелотти повела со счётом 2:0 уже к 27-й минуте – голами отметились Лукас Васкес и Браим Диас. Незадолго до перерыва у «синих» нашёлся свой ответ в виде точного удара Нони Мадуэке после подачи Энцо Фернандеса.

По ходу второго тайма «сливочные» дали шанс проявить себя молодым игрокам, в то время как Энцо Мареска выпустил на поле Михаила Мудрика, Мойсеса Кайседо, Кирнана Дьюсбери-Холла и Уэсли Фофана. Несмотря на перестановки, голов во встрече больше не было.

«Реал» завершил предсезонную подготовку – 14 августа команда сыграет в Суперкубке Европы против «Аталанты».

«Челси» проведёт контрольный поединок с миланским «Интером» 11 августа, а неделей позднее стартует в АПЛ матчем с «Манчестер Сити».