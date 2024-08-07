Дюмфрис отложил продление контракта с «Интером» – он ждёт предложения от топ-клуба АПЛ

Правый защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис не торопится ставить подпись под новым контрактом с клубом.

Как сообщалось в прошлом месяце, «нерадзурри» договорились с нидерландцем о продлении трудового соглашения. Теперь же, как сообщает Goal со ссылкой на The Athletic, Дюмфрис намерен отложить решение этого вопроса до завершения трансферного периода. 28-летний игрок знает, что к нему присматривается «Манчестер Юнайтед», и хотел бы дождаться предложения от «красных дьяволов», прежде чем давать окончательное согласие «Интеру».

Манкунианцы рассматривают Дензела Дюмфриса в качестве возможной замены Аарону Уан-Биссаке, который может перебраться в «Вест Хэм».