«Барселона» не сможет повторно арендовать Фелиша и Канселу

«Барселоне» не удастся вновь провернуть аренду Жоау Фелиша и Жоау Канселу.

Оба португальца провели прошлый сезон в каталонском клубе на правах аренды. «Сине-гранатовые» хотели бы сохранить Фелиша и Канселу, но из-за финансовых трудностей не спешат покупать хотя бы одного из игроков. По данным журналиста Виктора Наварро, если ситуация не изменится, нападающий и крайний защитник вряд ли вернутся в «Барселону», поскольку их клубы – «Атлетико» и «Манчестер Сити» соответственно – настаивают либо на продаже, либо на аренде с обязательством выкупа.

Стоимость Жоау Фелиша оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро, ценник Жоау Канселу – 25 млн.